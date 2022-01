Șeicul miliardar de la Newcastle insistă pentru transferul unui jucător din Serie A! Ofertă de peste 30 de milioane de euro

Clubul deținut de Mohammed bin Salman se află pe loc retrogradabil în Premier League, însă prințul miliardar al Arabiei Saudite încearcă să evite retrogradarea pe cât posibil. În acest sens, Newcastle a pus ochii pe mai mulți jucători importanți, pentru a face transferuri, fie pentru sezonul actual, fie pentru următorul.

Obiectivul noilor conducători este de a o face pe Newcastle o mare putere a fotbalului european, iar ei dețin resursele necesare astfel încât să transfere fotbaliști de top, care să poată ridica echipa.

După transferul lui Trippier, de la Atletico Madrid, în schimbul sumei de aproximativ 15 milioane de euro, englezii mai au fixat un transfer important. Mijlocașul stânga al lui Atalanta, Robin Gosens, este dorit de Newcastle și ar fi ajuns la un acord de principiu cu fotbalistul căruia îi expiră contractul în 2023, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Clubul englez a mai făcut o ofertă pentru jucătorul cu 13 prezențe la naționala Germaniei, de 30 de milioane de euro, însă a fost refuzată. Propunerea lui Newcastle pentru Gosens este un contract valabil până în 2025, urmând să încaseze un salariu de 3.5 milioane de euro anual.

#Newcastle are preparing a new bid to try to sign Robin #Gosens from #Atalanta. #Magpies have already reached an agreement in principle with the left fullback for a contract until 2025 (€3,5M/year). #transfers #NUFC https://t.co/v6c7vKeIzj