Newcastle vrea un super-atacant pentru a se salva de la retrogradare! Ce salariu îi oferă cel mai bogat club din lume

Cel mai bogat club din lume vrea să aducă un atacant ”de clasă” pe St. James Park. Este vorba despre columbianul Duvan Zapata (30 de ani), golgheterul celor de la Atalanta.

”Coțofenele” i-au pregătit un contract valabil până în 2025, cu un salariu anual de cinci milioane de euro + bonusuri, notează jurnalistul Nicolo Schira. De asemenea, Newcastle mai poartă discuții și cu Manchester United pentru transferul lui Jesse Lingard.

#Newcastle on fire: #Magpies are preparing a new bid for #Atalanta to try to sign Duvan #Zapata (ready for the striker a contract until 2025 by 5M/year + bonuses) and are in talks with #ManchesterUnited for Jesse #Lingard. #transfers #NUFC #MUFC https://t.co/daHaR32lDo