Newcastle, ofertă de 40 de milioane de euro pentru un transfer pe finalul perioadei de mercato

Este vorba despre Bruno Guimaraes (24 de ani), de la Olympique Lyon. Cel mai bogat club din lume încearcă transferul definitiv al sud-americanului pentru suma de 40 de milioane de euro.

”Coțofenele” au trimis deja o ofertă și așteaptă un răspuns din partea clubului francez. De asemenea, și răspunsul lui Guimaraes întârzie să apară, el fiind dorit și de cluburi precum Arsenal sau Juventus, notează Fabrizio Romano.

Potrivit presei din străinătate, Newcastle a încercat mai multe transferuri spectaculoase în această iarnă, dar s-a lovit de refuzuri din cauza situației dificile din clasament.

Newcastle have submitted a formal bid for Bruno Guimarães, as @hugoguillemet reports. €40m on the table - proposal made last night. OL answer still pending. ???????? #NUFC

No answer yet on player side - he’s attracting interest from Arsenal, Juventus and other clubs for summer.