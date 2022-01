E gata! Bogații de la Newcastle au rezolvat cel mai important transfer din această iarnă

După ce i-a adus pe fundașul dreapta Kieran Trippier, de la Atletico Madrid, pentru 15 milioane de euro și pe atacantul Chris Wood, de la Burlney, pentru 30 de milioane de euro, Newcastle a rezolvat și transferul mijlocașului central brazilian Bruno Guimaraes, de la Olympique Lyon.

Guimaraes a semnat deja contractul cu Newcastle, în Brazilia, după ce a efectuat vizita medicală, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, care precizează că formația din Premier League va plăti 40 de milioane de euro pentru transfer. Pe lângă această sumă, în contract au fost stabilite și bonusuri în valoare de 8 milioane de euro.

Bruno Guimaraes juca din ianuarie 2020 la Olympique Lyon, când era transfer de la Athletico Paranaense, pentru 20 de milioane de euro. Brazilianul, campion olimpic anul trecut, a jucat în 25 de meciuri ale formației franceze din acest sezon și a oferit șase pase decisive.

Add ons for Bruno Guimarães deal will be €8m and not €2m, of course - contract 2026 confirmed. Official announcement in place, once all paperworks will be signed also between clubs tonight. ???????????? #NUFC

Bruno has already signed his contract today afternoon.