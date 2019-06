In ce s-a bagat Sumudica! Orasul din Turcia in care va antrena se afla in fieful teroristilor si traficantilor!

Gaziantep, orasul in care activeaza noua echipa a lui Marius Sumudica, se afla la 50 km de granita cu Siria si la 400 km de Iraq.

Gaziantep, orasul in care va antrena Marius Sumudica, se afla la doar 100 km de Alep si la 140 km de Idlib, doua dintre orasele unde s-au dat cele mai puternice lupte intre fortele lui Bashar al-Assad, trupele ISIS, rebelii sirieni si fortele internationale. Orasul turc este la aceeasi distanta de Mosul (Iraq), unde in 2016-2017 s-au dat lupte cu zeci de mii de morti, si de Ankara, capitala Turciei. De altfel, Gaziantep s-a aflat timp de cativa ani pe listele mai multor tari, in ceea ce priveste alertele de securitatea de calatorie. Chiar Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a atentionat cetatenii romani, care tranzitau sau doreau sa calatoreasca in Turcia, sa evite deplasarile in zonele de conflict sau apropiate acestora, de la frontiera Turciei cu Siria, printre care si Provincia Gaziantep.

Presa din SUA si Marea Britanie a scris pe indelete cum orasul Gaziantep a devenit, pe langa un hub pentru organizatiile umanitare care incercau sa ajute valul urias de refugiati sa plece din calea luptelor, „a key stop on the jihadi highway”, adica un nod strategic pentru luptatorii recrutati de ISIS din Occident, care voiau sa treaca ilegal granita turco-siriana si sa se alature gruparii insurgente afiliate Al-Qaida.

In urma cu 5 ani, Gaziantep era un oras cu o populatie in majoritate turca (80%), dar dupa izbucnirea Razboiului Civil Sirian, in ianuarie 2011, structura demografica a provinciei si a orasului Gaziantep s-a schimbat radical, minoritatea kurda primind un aflux de refugiati de peste granita, in zona stabilindu-se si imigranti sirieni, unii dintre ei practicand o religie islamica mult mai radicala decat locuitorii moderati turci ai regiunii. In aceasta perioada, numarul locuitorilor a crescut cu 30%, datorita celor 500.000 de refugiati (doar 4% mai stau in tabere special amenajate, restul si-a gasit locuite sau sunt gazduiti de familiile din oras / Istanbul, cel mai mare oras din Turcia a primit doar 560.000 refugiati).

Chiar la inceputul acestui an, publicatiile si televiziunile din Istanbul si Ankara au relatat ca Provincia Gaziantep a devenit una dintre locatiile predilecte in care au actionat trupele speciale turce, in incercarea de a extrage numerosi agenti infiltrati peste granita ai PKK/PYD si ISIS. Pe langa pericolul reprezentat de iminenta atentatelor teroriste sau a insurgentelor, in zona actioneaza si unele dintre cele mai periculoase si bine coordonate organizatii de traficanti din lume, care se ocupa cu traficul de arme, carne vie, carburant, antichitati sau droguri, dar si cu spalari de bani. In zona a crescut mult rata criminalitatii si au aparut atentate si asasinate in plina strada, ceea ce in urma cu 10 ani era de neimaginat, zona fiind cunoscuta pana atunci ca locul de origine al celei mai gustoase baclavale, al unor superbe obiecte artizanale din cupru, al unor marfuri ca covoare, sapun, fistic si al sandalele „Yemeni”, dar si pentru siturile arheologice sau arhitectura istorica.

Clubul cu care a semnat Sumudica, Gazisehir Gaziantep FK, este al doilea cel mai iubit din oras, dupa Gaziantepspor, a fost fondat in 1988 si este detinut de Sanko Holding, un conglomerat de companii care activeaza in domeniile constructiilor, textilelor, automobilelor, sanatatii, educatiei, alimentatiei si energiei. Holdingul este controlat de familia Konukoglu, care are o avere estimata la 3-4 miliarde de dolari. Echipa joaca pe un stadion de 33.500 de locuri, inaugurat in 2017, impodobit la exterior cu mozaic, acelasi pe care evolueaza si rivala din oras, iar in aceasta vara a reusit prima promovare in Super Lig. Marius Sumudica a semnat un contract pe 2 sezoane cu “GFK” si ar avea un salariu de 600.000 de euro pe an, plus bonusuri.