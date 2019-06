Universitatea Craiova EUROPA LEAGUE | Un fost golgheter din Liga 1 si un fost portar de la Dinamo stau in fata oltenilor! Cu cine pot juca in turul 2

Craiova si-a aflat posibilele adversare din Europa League, daca trece de Sabail.

Universitatea Craiova va participa din nou in cupele europene, pentru al 3-lea an consecutiv, insa echipa antrenata de Corneliu Papura nu va mai avea un colos in fata ca in anii precedenti cand a fost eliminata de AC Milan, respectiv Leipzig.

In primul tur, Craiova va juca impotriva azerilor de la Sabail, pentru ca in turul 2 sa joace cu invingatoarea dublei dintre Zalgiris (Lituania) si Honved Budapesta (Ungaria). Echipa din Lituania are un mic avantaj, fiind in plin campionat! In Lituania se joaca in sistemul primavara/toamna.

Honved a ajuns in Europa League dupa ce a pierdut finala Cupei Ungariei cu MOL Vidi si a terminat pe primul loc sub linie, pozitia a 4-a. Honved are un lot evaluat la 7 milioane de euro, conform transfermarkt. La Honved joaca David N'Gog, fostul atacant al celor de la Liverpool, si brazilianul Danilo, care a mai trecut pe la FC Sion sau Kuban Krasnodar. Golgheterul echipei in sezonul trecut a fost Filip Holender, cel care a marcat 16 goluri in 33 de partide.

De partea cealalta, Zalgiris a terminat pe locul 2 in clasament, cu 2 puncte sub campioana Suduva, desi au castigat meciul direct din ultima etapa. Golgheterul campionatului a fost romanul Liviu Antal, cel care a marcat 23 de goluri pe parcursul anului. Antal are 6 goluri si in acest sezon dupa 14 etape, insa golgheterul campionatului este coechipierul sau, croatul Tomislav Kis. Zalgiris este tot pe locul 2 si in acest sezon, dupa 14 etape, cu 5 puncte sub Suduva. Lotul echipei este evaluat la 4 milioane de euro. Un alt roman care a jucat in prima parte a anului la Zalgiris este portarul Laurentiu Branescu, imprumutat de la Juventus. Ramane de vazut daca imprumutul sau va fi prelungit si fostul portar de la Dinamo va apara impotriva Craiovei.