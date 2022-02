Imagini sfâșietoare la Lisabona! Ucraineanul Yaremchuk a izbucnit în lacrimi după ce publicul l-a ovaționat la scenă deschisă

Gazdele s-au impus cu 3-0 și și-a consolidat poziția a treia în clasamentul din campionatul Portugaliei. În minutul 61 a fost introdus pe teren Roman Yaremchuk, atacantul ucrainian al celor de la Benfica.

Fotbalistul a primit banderola de căpitan și, în timp ce se îndrepta spre centrul terenului, întreg stadionul i-a scandat numele, iar Yaremchuk nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

• Ukrainian forward Roman Yaremchuk comes on for Darwin Núñez and is handed the captain’s armband.

• Every single Benfica supporter gives him a standing ovation, moving Yaremchuk to tears

Goosebumps. An incredibly emotional moment... ????pic.twitter.com/AvW752glIe