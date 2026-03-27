Echipa naţională de fotbal a Iranului, care este calificată la Cupa Mondială 2026, dar riscă să nu participe la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, a fost învinsă de Nigeria cu scorul de 2-1.

Meciul amical s-a disputat, astăzi, pe stadionul Corendon Airlines Park din Antalya (Turcia), potrivit Agerpres. ''Super Vulturii'', care nu au reuşit calificarea la Cupa Mondială, au deschis scorul prin Moses Simon (6), iar Akor Adams a majorat diferenţa după pauză (51). Pentru ''Team Melli'', cum este cunoscută echipa Iranului, a înscris Mehdi Taremi (foto, 67).

Naţionala Iranului va mai disputa un meci de pregătire, pe 31 martie, cu Costa Rica, pe acelaşi stadion, în timp ce Nigeria va juca o partidă amicală cu Iordania, în aceeaşi zi şi tot la Antalya.

Alte patru echipe calificate la CM 2026 au pierdut amicalele de vineri

Capul Verde, Noua Zeelandă, Curacao şi Australia, calificate la rândul lor pentru Mondialul din 2026 (11 iunie - 19 iulie) au pierdut meciurile amicale disputate vineri, în cadrul iniţiativei FIFA Series.

Selecţionata Insulelor Capului Verde a fost învinsă de Chile cu scorul de 4-2, într-un meci în care Joao Paulo (FCSB) a jucat din minutul 63 la formaţia din arhipelag. Ben Brereton Diaz (16), Maximiliano Gutierrez (58), Felipe Loyola (67) şi Gonzalo Tapia (79) au înscris golurile sud-americanilor, în timp ce Dailon Livramento (21) şi Sidny Lopes Cabral (45+3) au punctat pentru capverdieni.

China a trecut de Curacao cu 2-0, iar Noua Zeelandă a pierdut acasă în faţa Finlandei, scor 0-2.

Australia, care va juca şi ea la CM 2026, a câştigat în faţa Camerunului cu 1-0, prin golul lui Jordan Bos (85). Ajdin Hrustic, a cărui mamă este româncă, a ratat un penalty pentru insulari în minutul 70. Portarul Devis Epassy (Dinamo) a fost titular între buturile cameruneze.