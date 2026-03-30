Telenovela participării Iranului, la Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie), continuă să furnizeze noi episoade.

De la finalul lunii februarie, de când Iranul a devenit ținta unui atac, lansat de Israel și SUA, sportul a trecut în plan secund. De altfel, campionatul iranian de fotbal a și fost oprit, în condițiile în care nu se poate juca sub bombardamente intense, zi și noapte.

Dar, dincolo de situația internă a Iranului, a apărut o mare dilemă și în privința participării naționalei, la turneul final din această vară. Aflați în grupa G, teoretic, perșii ar trebui să-și joace meciurile după următorul program:

*15 iunie (Los Angeles): Iran – Noua Zeelandă

*21 iunie (Los Angeles): Belgia – Iran

*26 iunie (Seattle): Iran – Egipt

Problema e că, în momentul de față, Ministerul Sporturilor iranian le-a interzis tuturor echipelor să călătorească în țările cu care regimul de la Teheran e în conflict militar. Firește, printre aceste țări se numără și SUA, plus cele din zona Golfului Persic, de unde americanii lansează atacuri asupra Iranului. Așadar, rămâne de văzut, dacă și în ce condiții Iranul ar putea juca, la CM 2026.

Președintele Federației Iraniene: „Vom fi la Mondiale“

Până să vedem cum se va derula această poveste, în continuare, un lucru e cert: iranienii se pregătesc pentru CM 2026. Tocmai de aceea, prima reprezentativă a făcut deplasarea în Antalya – jucătorii din Iran au bătut drumul până acolo cu autocarul – unde și-a programat două meciuri de pregătire. Primul a fost pierdut, vineri, cu Nigeria (1-2). Marți, va fi testul cu Costa Rica.

Între aceste partide, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a comentat, încă o dată, subiectul participării la Mondiale, dar a anunțat și reluarea meciurilor din campionatul intern.

„Echipa națională va fi la Mondiale. Am avut o ședință de trei ore cu domnul ministru al Sporturilor și suntem pe punctul de a lua niște decizii. Cert e că noi trebuie să privim Mondialul ca pe o oportunitate. Și obiectivul nostru ar trebui să fie să boicotăm SUA, nu Cupa Mondială. Noi trebuie să avem o participarea puternică la Cupa Mondială. În curând, vom prezenta concluziile discuțiilor noastre cu domnul ministru al Sporturilor“, a anunțat Mehdi Taj.