Debut exploziv pentru Ilie Stan, în Oman. Și la propriu, dar și la figurat. Pentru că prima partidă a românului, la Saham, a fost incinsă. Atât pe teren, cât și în afara lui.

În Orientul Mijlociu, focurile războiului au cuprins regiunea. Și, totuși, în anumite țări, cum e și în Oman, fotbalul merge înainte în ciuda bombardamentelor. Drept urmare, Ilie Stan a putut debuta, la Saham, în etapa a 16-a a primei ligi. Iar sosirea sa pe bancă a scos echipa din vrie.

Saham înșirase patru înfrângeri la rând, în campionat, înaintea numirii lui Ilie Stan în funcție. Această serie nefastă s-a oprit ieri. Pentru că, pe teren propriu, elevii lui „Iliesta“ au învins Al-Nahda, scor 1-0. Abdullah Al-Marrikhi a înscris singurul gol al meciului, în minutul 38.

Saham – Al-Nahda (1-0) a avut și doi eliminați. Mai întâi, un jucător al oaspeților a văzut „roșu“, în minutul 32. Apoi, în minutul 55, s-a restabilit egalitatea numerică, după ce un fotbalist al lui Ilie Stan a fost trimis la cabine. Chiar și așa, fostul antrenor al FCSB-ului a reușit să-și treacă în cont primul succes cu Saham.

„În prima apariție a românului Ilie Stan pe bancă, Saham a arătat mai bine și a obținut o victorie prețioasă. Astfel, s-a încheiat seria proastă a echipei, spre bucuria fanilor, iar Ilie Stan a reușit să aibă un debut promițător“, a notat presa arabă.