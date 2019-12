Il mai tineti minte pe Dayro Moreno? Becali a crezut ca a dat lovitura cu el, dar nu a convins! A ajuns la 34 de ani si poate prinde transferul carierei! Ce echipa il vrea

Dayro Moreno poate prinde un transfer urias.

Fostul jucator al ros-albastrilor, Dayro Moreno, este foarte aproape de un transfer urias. Presa din Spania scrie ca atacantul este dorit de Espanyol. In acest moment, columbianul evolueaza pentru Talleres de Cordoba in prima liga din Argentina, formatie pentru care a marcat 3 goluri si a oferit 5 assist-uri in 14 aparitii in acest sezon.

Becali l-a adus la ros-albastrii pe Dayro Moreno in 2008 in schimbul a 1,75 milioane de euro si patronul celor de la FCSB a crezut ca a dat lovitra. Atacantul a evoluat doua sezoane pentru FCSB insa nu a confirmat.

1 milion de euro este cota lui Dayro Moreno in acest moment pe transfermarkt.com