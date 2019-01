Il mai tii minte pe John Carew? UCIGASUL Rapidului din Cupa Cupelor a suferit o transformare uluitoare. Ce meserie are acum. FOTO

John Carew s-a facut remarcat intr-un meci cu Rapid din Cupa Cupelor, cand a marcat doua goluri pe Giulesti.

John Carew, fostul mare atacant norvegian s-a lasat de fotbal in 2012, iar intre timp are o cu totul alta meserie.

Atacantul care inscria doua goluri Rapidului in 1998 are un CV impresionant, cu meciuri si goluri pentru Rosenborg, Valencia, As Roma, Besijtas, Lyon, Aston Villa sau West, dar si 91 de selectii la nationala Norvegiei si 24 de goluri.

Carew nu a mai continuat in fotbal dupa retragere, asa cum procedeaza majoritatea jucatorilor. El a devenit fotograf si actor si duce o viata de lux alaturi de vedete de la Hollywood sau Printul William, care ii este prieten apropiat.

John Carew demonstreaza ca are talent la fotografiile de peisaj si le arata fanilor sai de pe retelele de socializare frumusetile din Norvegia.

Carew are si o cariera in actorie, fiind actorul principal intr-un serial cu gangsteri din Norvegia intitulat Hovdinger. Debutul l-a avut intr-un horror canadian, Dead of Winter si a mai jucat in filmul Heimebane in rolul unui ..fotbalist. Filmul a avut un succes urias si a castigat trei trofee la Gullruten Awards, inclusiv pentru cea mai buna drama.

La finalul anului trecut, Carew si Vitali Klitschko au filmat impreuna pentru filmul de actiune Jonathan Fort.

Carew nu a renuntat de tot la fotbal. Cand are timp apare la televiziunile de sport norvegiene si comenteaza meciurile din prima liga.

Vezi imagini cu John Carew in galeria foto de mai jos