Cum arata fiica cea mare a lui Mircea Rednic. Raisa a evitat fotbalul si are o afacere de succes. FOTO

Antrenorul lui Dinamo are doua fiice, Luana (28 ani) si Raisa (30 ani).

Luana Rednic a jucat tenis cu rezultate bune la juniori, dar nu a facut trecerea cu success la senioare. A fost pentru mai multi ani antrenoare de tenis la Liege, iar acum este agentul mai multor jucatori de fotbal, printre care si cativa dintre cei pe care tatal sau i-a transferat la Dinamo. Presa a scris ca ar fi avut relatii cu Gicu Grozav, in perioada cand acesta evolua la Standard Liege, dar si cu tenismenul Victor Cornea.

Antrenorul dinamovist si Silvia, sotia sa si cea care se ocupa inspiratele investitii imobiliare ale cuplului, mai au o fiica, Raisa. Acesta a absolvit École Supérieure des Arts Saint-Luc Liège, sectia arhitectura interioara. Ea are o afacere cu decoratiuni interioare in Bucuresti si este o persoana extrem de discreta. Se stie doar ca aceasta a avut o relatie de lunga durata cu un belgian, dar s-a casatorit, in august 2017, cu un roman, arhitect specializat in planificare urbana, licentiat la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti. Petrecerea de nunta a celor doi a avut loc la un restaurant de lux din apropierea Stadionului "Dinamo", in cadrul restrans, fiind invitati putin peste 60 de rude si prieteni apropiati, printre care antrenorii Ioan Andone si Iulian Mihaescu, fiul lui Bogdan Stelea, jucatoarea de tenis Andreea Mitu sau avocatul Dan Idita, dar si multi amici ale celor doua surori.

Membrii familiei lui Mircea Rednic detin si cetatenia belgiana, antrenorul evoluand intre 1991 si 1997 la Standard Liege si Sint-Truiden. De altfel, sotia si fetele antrenorului au trait in ultimii 30 de ani mai mult in Belgia, iar familia si-a vandut multe dintre proprietatile imobiliare din Romania pentru a investi fondurile in tara unde isi au locuinta principala.



