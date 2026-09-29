4 milioane de euro pentru Ianis Stoica!

4 milioane de euro pentru Ianis Stoica! Fotbal extern
SPORT.RO
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Ianis Stoica este cel mai în formă atacant român.

TAGS:
Ianis StoicaEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

Ianis Stoica este, fără doar și poate, cel mai în formă atacant român. În ciuda acestui aspect, jucătorul lui Estrela Amadora nu a fost convocat de Gică Hagi pentru meciurile din UEFA Nations League.

4 milioane de euro pentru Ianis Stoica

Echipa națională a României a cedat în primele două partide din UEFA Nations League, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. În duelul de la Solna, Gică Hagi a mizat pe un singur atacant: Louis Munteanu. 

Selecționerul a ales să mizeze pe 24 de jucători care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Totuși, Gică Hagi a decis să nu conteze pe serviciile celui mai în formă jucător român: Ianis Stoica.

Atacantul a început sezonul excelent în Portugalia, iar în primele șase etape a contribuit cu patru goluri și două pase decisive. Deși Gică Hagi nu l-a convocat, specialiștii de la Transfermarkt au remarcat forma bună de moment.

În urma evoluțiilor bune, cota lui Ianis Stoica a explodat. La ultima actualizare a valorilor de piață, specialiștii l-au evaluat la 4 milioane de euro, creșterea fiind una importantă: 2,5 milioane de euro.

  • Ianis stoica 5
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Cifrele lui Ianis Stoica din acest sezon arată astfel: 

  • Estrela - Sporting 2-2 (74 de minute, un assist)
  • Alverca - Estrela 2-2 (64 de minute)
  • Nacional - Estrela 2-3 (72 de minute, un gol)
  • Estrela - Famalicao 2-2 (45 de minute)
  • Estrela - Braga 2-1 (75 de minute, două goluri)
  • Rio Ave - Estrela 3-3 (84 de minute, un gol, un assist)
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