Ianis Stoica este, fără doar și poate, cel mai în formă atacant român. În ciuda acestui aspect, jucătorul lui Estrela Amadora nu a fost convocat de Gică Hagi pentru meciurile din UEFA Nations League.

4 milioane de euro pentru Ianis Stoica

Echipa națională a României a cedat în primele două partide din UEFA Nations League, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. În duelul de la Solna, Gică Hagi a mizat pe un singur atacant: Louis Munteanu.

Selecționerul a ales să mizeze pe 24 de jucători care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Totuși, Gică Hagi a decis să nu conteze pe serviciile celui mai în formă jucător român: Ianis Stoica.

Atacantul a început sezonul excelent în Portugalia, iar în primele șase etape a contribuit cu patru goluri și două pase decisive. Deși Gică Hagi nu l-a convocat, specialiștii de la Transfermarkt au remarcat forma bună de moment.

În urma evoluțiilor bune, cota lui Ianis Stoica a explodat. La ultima actualizare a valorilor de piață, specialiștii l-au evaluat la 4 milioane de euro, creșterea fiind una importantă: 2,5 milioane de euro.