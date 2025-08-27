Decizia luată de Alexander Isak, după ce acționarii lui Newcastle l-au băgat în ședință

Campioana Angliei vrea să-l transfere pe Alexander Isak (25 de ani) de la Newcastle, dar clubul de pe ”St. James Park” nu vrea să renunțe sub nicio formă la atacantul suedez. În această perioadă, Isak face presiuni asupra conducerii ca să fie lăsat să plece pe Anfield.



Alexander Isak vrea cu orice preț la Liverpool



Conducerea lui Newcastle a încercat să-l convingă cu orice preț pe Isak să rămână la echipă, dar fără succes. Potrivit TeleFootball, atacantul a purtat o discuție cu acționarii clubului, cu CEO-ul Yasir Al-Rumayyan, dar și cu Jamie Reuben, unul dintre investitori, dar decizia a rămas aceeași.



Site-urile de specialitate îl evaluează pe Isak la 120 de milioane de euro, astfel că Liverpool va fi nevoită să scoată o sumă-record din conturi pentru a-l transfera pe suedez de la Newcastle.



În 2022, Isak a ajuns în Premier League de la Real Sociedad. Newcastle a plătit atunci 70 de milioane de euro pentru transfer.

