Decizia luată de Alexander Isak, după ce acționarii lui Newcastle l-au băgat în ședință

Decizia luată de Alexander Isak, după ce acționarii lui Newcastle l-au băgat &icirc;n ședință Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool vrea să mai dea o lovitură pe piața transferurilor, după ce a investit peste 300 de milioane de euro pentru mutările din această vară.

TAGS:
Alexander IsakLiverpoolNewcastle
Din articol

Campioana Angliei vrea să-l transfere pe Alexander Isak (25 de ani) de la Newcastle, dar clubul de pe ”St. James Park” nu vrea să renunțe sub nicio formă la atacantul suedez. În această perioadă, Isak face presiuni asupra conducerii ca să fie lăsat să plece pe Anfield.

Alexander Isak vrea cu orice preț la Liverpool

Conducerea lui Newcastle a încercat să-l convingă cu orice preț pe Isak să rămână la echipă, dar fără succes. Potrivit TeleFootball, atacantul a purtat o discuție cu acționarii clubului, cu CEO-ul Yasir Al-Rumayyan, dar și cu Jamie Reuben, unul dintre investitori, dar decizia a rămas aceeași.

Site-urile de specialitate îl evaluează pe Isak la 120 de milioane de euro, astfel că Liverpool va fi nevoită să scoată o sumă-record din conturi pentru a-l transfera pe suedez de la Newcastle.

În 2022, Isak a ajuns în Premier League de la Real Sociedad. Newcastle a plătit atunci 70 de milioane de euro pentru transfer.

OPTA a dat verdictul: Liverpool, campioană din nou

Algoritmii OPTA au socotit că Liverpool va câștiga Premier League, la fel ca stagiunea precedentă. Echipa lui Arne Slont se va duela cu Arsenal pentru supremație. Top 6 va fi completat, în viziunea OPTA, de Manchester City, Chelsea, Newcastle și Aston Villa.

De remarcat că OPTA „vede“ încă un sezon dezolant pentru forțele tradiționale din Premier League, Manchester United și Tottenham. Ambele vor încheia în mijlocul clasamentului, potrivit calculelor OPTA.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Recolte otrăvite în România. Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare în sudul țării, după o vizită pe câmpuri
Recolte otrăvite &icirc;n Rom&acirc;nia. Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare &icirc;n sudul țării, după o vizită pe c&acirc;mpuri
ARTICOLE PE SUBIECT
Jamie Vardy nu se lasă! Atacantul e aproape de Serie A, la 38 de ani
Jamie Vardy nu se lasă! Atacantul e aproape de Serie A, la 38 de ani
ULTIMELE STIRI
Mircea Rednic, dat afară de la Standard Liege: &rdquo;Cu efect imediat&rdquo;
Mircea Rednic, dat afară de la Standard Liege: ”Cu efect imediat”
Ministrul Apărării a decis ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Steaua: &rdquo;Planul e unul absolut normal&rdquo;
Ministrul Apărării a decis ce se întâmplă cu Steaua: ”Planul e unul absolut normal”
Mesajul soției lui Alex Băluță după ce fostul jucător de la FCSB a ajuns &icirc;n MLS
Mesajul soției lui Alex Băluță după ce fostul jucător de la FCSB a ajuns în MLS
Răzvan Lucescu face ravagii la PAOK! S-a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului
Răzvan Lucescu face ravagii la PAOK! S-a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului
Promisiunea lui Jimmy Thelin &icirc;nainte de returul cu FCSB: &rdquo;Lumea vorbește despre o plasă de siguranță!&rdquo;
Promisiunea lui Jimmy Thelin înainte de returul cu FCSB: ”Lumea vorbește despre o plasă de siguranță!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: &bdquo;Mă omora&rdquo;

Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”

Mesaj direct pentru Gigi Becali de la șeful Apărării: Brandul Steaua e al nostru! Contract solid ca să nu se repete povestea

Mesaj direct pentru Gigi Becali de la șeful Apărării: "Brandul Steaua e al nostru! Contract solid ca să nu se repete povestea"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Denis Alibec nu se mai ascunde: &bdquo;Cel mai mare regret din cariera mea&rdquo;

Denis Alibec nu se mai ascunde: „Cel mai mare regret din cariera mea”

Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea &icirc;n piață și ascundea banii: &Icirc;i &icirc;ngropam, să nu mă fure hoții

Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"

CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se ad&acirc;ncește

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

stirileprotv Procurorii blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!