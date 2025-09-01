Suma record a tranzacției și detaliile contractului

Surse din Newcastle susţin că valoarea totală a tranzacţiei ar putea ajunge la 130 de milioane de lire sterline, cu bonusuri incluse.



Jucătorul internaţional suedez Isak, în vârstă de 25 de ani, a trecut luni de vizita medicală înainte de a semna un contract pe șase ani.

Liverpool a avut o ofertă iniţială de 110 milioane de lire sterline pentru Isak, care a fost respinsă în august, dar acum a reuşit să-şi atingă obiectivul principal al verii.

O sagă încheiată în ultima zi a perioadei de mercato



Saga prelungită s-a încheiat în ultima zi a perioadei de transferuri, când Reds a anunţat tranzacţia la ora 23:30, la două ore şi jumătate după închiderea perioadei.



Aceasta vine după ce Newcastle l-a transferat săptămâna trecută pe atacantul internaţional german Nick Woltemade de la Stuttgart şi luni l-a achiziţionat pe atacantul de la Brentford, Yoane Wissa, pentru 50 de milioane de lire sterline.



Cu toate acestea, Liverpool nu a reuşit să finalizeze transferul în valoare de 35 de milioane de lire sterline al fundaşului englez Marc Guehi de la Crystal Palace. Jucătorul în vârstă de 25 de ani a efectuat vizita medicală la Reds, dar eşecul lui Palace de a transfera un înlocuitor a dus la eşuarea transferului.



Isak a marcat în victoria cu 2-1 a Newcastle împotriva Liverpool în finala Cupei Ligii din martie, clubul câştigând primul trofeu intern în 70 de ani.



Cu toate acestea, el a declarat că dorea să părăsească clubul la începutul verii şi nu a mai jucat pentru acesta în această campanie.



La anunţarea tranzacţiei, Newcastle a publicat o declaraţie succintă de 37 de cuvinte pe site-ul clubului.



„Newcastle United anunţă vânzarea atacantului Alexander Isak către Liverpool pentru o sumă de transfer record în Marea Britanie. Jucătorul internaţional suedez s-a alăturat echipei Magpies de la Real Sociedad în 2022 şi a jucat 109 meciuri în toate competiţiile”, a anunţat Newcastle.

