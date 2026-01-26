Andreas Wolff domină autoritar topul portarilor la turneul final, parând peste o treime din șuturile expediate spre poartă și propulsând Germania pe primul loc în grupa principală.



Naționala Germaniei are un parcurs perfect în Grupa I a Campionatului European de handbal masculin, cu victorii pe linie, însă marele merit pentru această performanță îi revine omului dintre buturi. Andreas Wolff s-a transformat într-o adevărată fortăreață pentru echipa sa, devenind coșmarul atacanților prezenți la turneul final.



Veteranul de 33 de ani este, la ora actuală, cel mai eficient portar al competiției. Statisticile oficiale confirmă forma de zile mari a germanului: în cele cinci meciuri disputate, Wolff a avut de înfruntat nu mai puțin de 165 de aruncări. Dintre acestea, 57 de mingi au fost parate, procentajul său de reușită ajungând la un impresionant 34,55%.



Practic, mai bine de o treime din mingile expediate spre poarta Germaniei nu își ating ținta atunci când Wolff se află la post.



Cifrele care sperie adversarii



Distanța față de urmăritori subliniază și mai mult valoarea prestației sale. Pe locul secund în clasamentul portarilor se află maghiarul Kristof Palasics, cu un procentaj de 31,45% (50 de parade din 159 de aruncări), urmat de islandezul Viktor Gisli Hallgrimsson, care a închis poarta în 30,3% din cazuri.



Siguranța oferită de Wolff se reflectă direct în clasament. Germania conduce Grupa I principală cu maximum de puncte (6), având cel mai bun golaveraj din grupă. Următoarea provocare pentru „zidul” german va fi duelul de foc cu Danemarca, programat pentru data de 26 ianuarie.



Campionatul European de handbal se vede în exclusivitate pe VOYO. Vezi aici programul meciurilor de astăzi.

