LIVE TEXT Ianis Hagi, în Alanyaspor - Fatih Karagumruk!

Ianis Hagi, în Alanyaspor - Fatih Karagumruk!
Meciul contează pentru faza grupelor din Cupa Turciei.

Ianis Hagi Alanyaspor Fatih Karagumruk Türkiye Kupası Super Lig
Alanyaspor - Fatih Karagumruk

Astăzi, de la ora 12:00, Ianis Hagi și Alanyaspor joacă în Cupa Turciei cu Fatih Karagumruk, ultima clasată din Super Lig.

Partida contează pentru etapa a doua din faza grupelor (Grupa A din Türkiye Kupası).

VIDEO Gol superb din lovitură liberă marcat de Ianis Hagi în amicalul cu Metaloglobus

Zilele trecute, Alanyaspor a disputat un meci amical cu Metaloglobus București, codașa Superligii.

Turcii au câștigat cu 2-0, unul dintre goluri fiind marcat din lovitură liberă de Ianis Hagi.

La finalul meciului, tehnicianul român Mihai Teja l-a lăudat pe fotbalistul naționalei pentru execuția care a deblocat tabela. Teja a recunoscut cu fair-play superioritatea adversarului și a dezvăluit că a anticipat reușita lui Hagi chiar înainte ca mingea să lovească plasa.

”Ianis e un băiat cu bun simț, cu mare caracter. Îmi pare rău că el a dat gol și ne-a bătut, dar a deblocat partida. Eram sigur, am și spus pe bancă, dacă Ianis dă pe poartă, e gol. Știam clar, are calitate, nu avea cum să centreze Ianis de acolo”, a spus antrenorul lui Metaloglobus.

