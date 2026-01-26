VIDEO Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep

Ostapenko a făcut „KO” o jucătoare la Australian Open: letona face performanță la dublu alături de un alt „fost coșmar” al Simonei Halep Tenis
Jelena Ostapenko, o nouă pățanie pe terenul de tenis, în drumul spre un nou titlu de mare șlem.

Jelena Ostapenko și Su-Wei Hsieh au ajuns în sferturile de finală ale Openului Australian, în proba de dublu.

În optimi, favoritele numărul trei la câștigarea trofeului au trecut de Sofia Kenin și Laura Siegemund, scor 6-3, 6-2.

Cu toată forța, Ostapenko și-a lovit adversara cu mingea în față

În timpul jocului, Ostapenko a reușit, dacă nu din prima încercare, din a doua, să o lovească cu mingea în față pe Laura Siegemund.

Letona și-a cerut scuze imediat, într-un moment care a văzut-o pe sportiva germană căzută la pământ.

Hsieh și Ostapenko, amintiri neplăcute pentru Halep

Su-Wei Hsieh și Jelena Ostapenko sunt jucătoare care au reușit să câștige minimum un titlu de mare șlem, în proba de dublu feminin, dar niciunul împreună.

Atât Su-Wei Hsieh, cât și Jelena Ostapenko au reușit, în proba individuală, să îi provoace Simonei Halep eșecuri greu de digerat, în turneele de mare șlem.

Jelena Ostapenko a revenit uluitor în fața Simonei Halep, în finala Roland Garros 2017, de la set si 0-3 deficit, pe când Su-Wei Hsieh a eliminat-o pe româncă în turul trei al Wimbledon 2018, 3-6, 6-4, 7-5, cu un an înainte ca Halep să facă „meciul perfect”, așa cum ea însăși l-a catalogat, în finala Wimbledon 2019, cu Serena Williams.

Simona Halep va fi ambasador onorific al Openului Transilvaniei, competiție programată în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie, în exclusivitate pe VOYO!

