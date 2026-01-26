Letona și-a cerut scuze imediat, într-un moment care a văzut-o pe sportiva germană căzută la pământ.

În timpul jocului, Ostapenko a reușit, dacă nu din prima încercare, din a doua, să o lovească cu mingea în față pe Laura Siegemund.

În optimi, favoritele numărul trei la câștigarea trofeului au trecut de Sofia Kenin și Laura Siegemund , scor 6-3, 6-2.

Jelena Ostapenko și Su-Wei Hsieh au ajuns în sferturile de finală ale Openului Australian , în proba de dublu.

Hsieh și Ostapenko, amintiri neplăcute pentru Halep

Su-Wei Hsieh și Jelena Ostapenko sunt jucătoare care au reușit să câștige minimum un titlu de mare șlem, în proba de dublu feminin, dar niciunul împreună.

Atât Su-Wei Hsieh, cât și Jelena Ostapenko au reușit, în proba individuală, să îi provoace Simonei Halep eșecuri greu de digerat, în turneele de mare șlem.

Jelena Ostapenko a revenit uluitor în fața Simonei Halep, în finala Roland Garros 2017, de la set si 0-3 deficit, pe când Su-Wei Hsieh a eliminat-o pe româncă în turul trei al Wimbledon 2018, 3-6, 6-4, 7-5, cu un an înainte ca Halep să facă „meciul perfect”, așa cum ea însăși l-a catalogat, în finala Wimbledon 2019, cu Serena Williams.

