Estrela da Amadora a oferit prima reacție oficială în legătură cu presupusa sancțiune de la FIFA în litigiul cu Hermannstadt pentru transferul atacantului român Ianis Stoica.

Clubul lusitan dezminte informațiile apărute în spațiul public referitoare la o decizie nefavorabilă din partea forului mondial. Portughezii au precizat vineri că situația nu este cea prezentată de tabăra română.

Poziția oficială a celor de la Estrela da Amadora

Potrivit informațiilor obținute de Agenția Lusa, reprezentanții grupării din prima ligă portugheză resping categoric afirmațiile sibienilor și neagă orice acuzație legată de o penalizare internațională.

„Nu am primit nicio condamnare de la FIFA în legătură cu acest caz. Nici clubul nostru și nici Federația Portugheză de Fotbal nu au primit vreo notificare oficială cu privire la litigiul cu echipa românească”, au transmis surse din cadrul clubului Estrela da Amadora.

Conflictul a pornit după ce FC Hermannstadt a depus o plângere formală la FIFA împotriva grupării din Peninsulă. Formația din Superliga a reclamat neplata primei tranșe din suma de transfer a fotbalistului, mutare care se ridică la un total de 1,3 milioane de euro. Oficialii echipei din România susțin că această restanță a provocat o întârziere în lanț și pentru achitarea celei de-a doua tranșe.

Ianis Stoica, în vârstă de 23 de ani, evoluează pentru Estrela da Amadora de la începutul actualului sezon. Atacantul român a bifat 28 de apariții în tricoul lusitanilor, reușind să își treacă în cont două goluri și o pasă decisivă.