La Rabat, sub o ploaie torențială, s-a jucat o partidă cu o miză imensă în timpul căreia, din păcate, fair-play-ul a fost călcat în picioare.

Finala Cupei Africii pe Națiuni a făcut cea mai proastă reclamă posibilă pentru corectitudine și fair-play în fotbal. Și, culmea ironiei, cei care au „pătat“ imaginea evenimentului, marocanii adică, au și primit premiul pentru fair-play, la final!

În partida cu trofeul pe masă, în care Maroc a întâlnit Senegalul, s-au petrecut niște scene șocante! Pentru că suporterii gazdelor au făcut tot posibilul să-și șicaneze rivalii. Apogeul acestor încercări penibile a fost atins, în momentul în care copiii de minge l-au atacat pe portarul de rezervă al Senegalului! 

Yehvann Diouf a stat tot timpul în spatele buturilor apărate de colegul său, Edouard Mendy. Motivul? Din când în când, Diouf i-a oferit lui Mendy prosopul cu care titularul se ștergea pe față sub o ploaie torențială. Pentru a împiedica acest lucru, marocanii aflați în spatele porții l-au atacat și l-au hărțuit pe Diouf, după cum se poate vedea mai jos.

Din păcate, în acest joc murdar a intrat, la un moment dat, și vedeta gazdelor, Achraf Hakimi! Când partida era întreruptă, starul PSG-ului a luat prosopul lui Mendy și l-a aruncat în spatele panourilor publicitare!

Gestul penibil al lui Hakimi a fost observat de fundașul senegalez, El Hadji Malick Diouf. Acesta a sprintat după panou și a recuperat prosopul colegului său, după cum se poate vedea mai jos.

După acest fiasco, trofeul Cupei Africii a fost câștigat de Senegal. Care a învins atât naționala Marocului, cât și încercările penibile ale gazdelor de a crea probleme pentru portarul Mendy. Singurul gol al finalei a fost înscris de Pape Gueye, în minutul 94, în prima repriză adițională.

Și, pentru ca acest circ fotbalistic să fie întregit, după finală, Maroc a primit trofeul Fair-Play-ului!

