Finala Cupei Africii pe Națiuni a făcut cea mai proastă reclamă posibilă pentru corectitudine și fair-play în fotbal. Și, culmea ironiei, cei care au „pătat“ imaginea evenimentului, marocanii adică, au și primit premiul pentru fair-play, la final!

În partida cu trofeul pe masă, în care Maroc a întâlnit Senegalul, s-au petrecut niște scene șocante! Pentru că suporterii gazdelor au făcut tot posibilul să-și șicaneze rivalii. Apogeul acestor încercări penibile a fost atins, în momentul în care copiii de minge l-au atacat pe portarul de rezervă al Senegalului!

Yehvann Diouf a stat tot timpul în spatele buturilor apărate de colegul său, Edouard Mendy. Motivul? Din când în când, Diouf i-a oferit lui Mendy prosopul cu care titularul se ștergea pe față sub o ploaie torențială. Pentru a împiedica acest lucru, marocanii aflați în spatele porții l-au atacat și l-au hărțuit pe Diouf, după cum se poate vedea mai jos.

