După fluierul final, sute de fani au intrat pe teren pentru a sărbători victoria istorică. Unul dintre ei a încercat să facă un selfie cu Onana, însă portarul nu și-a păstrat calmul.



Cu o expresie iritată, camerunezul l-a lovit cu dosul mâinii pe bărbatul care se apropiase prea mult. Faza a fost filmată și a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.



Andre Onana a lovit un fan după meci

