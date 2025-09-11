FOTO ȘI VIDEO „Groparul” Onana, gest scandalos! Portarul a lovit un fan după meci

Andre Onana traversează o perioadă complicată, iar meciul pierdut de Camerun cu 0-1 împotriva Capului Verde a turnat gaz pe foc. 

După fluierul final, sute de fani au intrat pe teren pentru a sărbători victoria istorică. Unul dintre ei a încercat să facă un selfie cu Onana, însă portarul nu și-a păstrat calmul. 

Cu o expresie iritată, camerunezul l-a lovit cu dosul mâinii pe bărbatul care se apropiase prea mult. Faza a fost filmată și a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare.

Andre Onana a lovit un fan după meci

Momentul a escaladat după ce fanul, enervat, a aruncat o sticlă de apă spre Onana. Atmosfera tensionată a reflectat frustrarea goalkeeperului, criticat deja pentru golul încasat. La faza decisivă, Onana a rămas pe linia porții, iar Dailon Livramento a profitat și a înscris din apropiere.

Imaginile cu portarul împrumutat de Manchester United la Trabzonspor au devenit virale. Mulți fani au amintit de greșelile din perioada petrecută pe Old Trafford și de forma slabă care i-a pus în pericol cariera.

