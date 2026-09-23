Reghecampf și-a dat acordul pentru a prelua FCSB după înlăturarea lui Marius Baciu, însă antrenorul are probleme în rezilierea contractului cu Esperance Tunis. Formația din Tunisia nu ar fi acceptat plecarea intempestivă a lui "Reghe" și ar fi amenințat inclusiv cu un litigiu FIFA.

Esperance Tunis, acord cu succesorul lui Reghecampf, spaniolul Pablo Franco

Cel puțin pentru moment, Esperance Tunis pare că s-a resemnat cu ideea plecării lui Reghecampf. Multipla campioană a Tunisiei i-a găsit miercuri un succesor românului.

Spaniolul Pablo Franco (46 de ani) a ajuns la un acord cu Esperance Tunis pentru preluarea funcției de antrenor și este așteptat să sosească în următoarele 24 de ore pentru semnarea contractului, anunță Mosaique FM.

Născut în Madrid, Pablo Franco este un veritabil globe-trotter. Și-a început cariera de antrenor încă de la vârsta de 20 de ani, în Spania, a trecut inclusiv prin staff-ul lui Real Madrid pentru o scurtă perioadă, iar ulterior a dobândit experiență ca principal în țări precum Georgia, China, Kuweit, Tanzania, Africa de Sud, Arabia Saudită sau Maroc.

Ultima experiență a lui Pablo Franco a fost la MAS Fès, sezonul trecut, când a reușit să câștige titlul de campion al Marocului.