Reghecampf și-a dat acordul pentru a prelua FCSB după înlăturarea lui Marius Baciu, însă antrenorul are probleme în rezilierea contractului cu Esperance Tunis. Formația din Tunisia nu ar fi acceptat plecarea intempestivă a lui "Reghe" și ar fi amenințat inclusiv cu un litigiu FIFA.
Esperance Tunis, acord cu succesorul lui Reghecampf, spaniolul Pablo Franco
Cel puțin pentru moment, Esperance Tunis pare că s-a resemnat cu ideea plecării lui Reghecampf. Multipla campioană a Tunisiei i-a găsit miercuri un succesor românului.
Spaniolul Pablo Franco (46 de ani) a ajuns la un acord cu Esperance Tunis pentru preluarea funcției de antrenor și este așteptat să sosească în următoarele 24 de ore pentru semnarea contractului, anunță Mosaique FM.
Născut în Madrid, Pablo Franco este un veritabil globe-trotter. Și-a început cariera de antrenor încă de la vârsta de 20 de ani, în Spania, a trecut inclusiv prin staff-ul lui Real Madrid pentru o scurtă perioadă, iar ulterior a dobândit experiență ca principal în țări precum Georgia, China, Kuweit, Tanzania, Africa de Sud, Arabia Saudită sau Maroc.
Ultima experiență a lui Pablo Franco a fost la MAS Fès, sezonul trecut, când a reușit să câștige titlul de campion al Marocului.
Mihai Stoica: „Am bătut palma cu Reghecampf. Joi o să conducă primul antrenament”
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a susținut, marți seară, că Reghecampf va conduce joi, 24 septembrie, primul antrenament la FCSB. Tot atunci, antrenorul va susține și o conferință de presă.
„El mi-a spus clar că are o clauză conform căreia, în situația în care se plătesc 3 salarii, el plătește, poate pleca. Asta e clauza de reziliere. Astea sunt fake news, că nu vine. Duminică am bătut palma. Joi o să conducă primul antrenament.
Toate informațiile mele sunt de la Reghe, deci nu există nicio problemă. Vor veni în țară înainte de antrenament, va susține o conferință de presă, unde va fi invitată toată presa, joi după-amiază. N-are sens să stea reporterii prin aeroport.
Baciu, Bucuroaia și Alex Ioniță, cei doi erau în trupa lui Baciu, vor fi înlocuiți de Laurențiu Reghecampf și cei doi colaboratori, Viorel Dinu și Adrian Popa. Echipa din al doilea lui mandat nu era mai bună decât cea de acum.
Poate îi va fi mai greu în ediția asta de campionat. Sunt multe echipe foarte bune, dar asta poate fi și un avantaj, că nu e o singură echipă care să scape singură în pluton.
Se pot încurca între ele. În play-off se poate întâmpla orice. Ideea e să ajungi acolo repede, să-ți consolidezi poziția, să reduci din handicap. Play-off-ul contează”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.