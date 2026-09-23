Astăzi, de la ora 21:30, CS Dinamo București joacă prima manșă din calificările pentru FIBA Europe Cup, în deplasare la KB Peja din Kosovo (turul 1 preliminar).

La KB Peja evoluează acum fostul jucător al lui Dinamo, americanul Dalan Ancrum.

”BASCHET. It's GAME DAY! Start de sezon! Debutăm azi în FIBA Europe Cup cu manșa tur a calificărilor pentru grupe

🆚 KB Peja

📍 Peja, Kosovo

⏰ 21:15 (ora României)

📺 YouTube pe canalul FIBA Basketball”, a anunțat pagina oficială CS Dinamo București.

Dacă va trece de dubla manşă cu KB Peja, Dinamo va juca în Grupa B a competiției, în care au fost repartizate Patrioti Levice, BC Oostende, Szolnoki, Girona şi Zastal Zielona Gora.

Dinamo joacă pentru calificarea în grupele competiției

În grupele FIBA Europe Cup vor fi 48 de echipe pe tabloul principal, împărţite în 8 grupe.

Primele două clasate se vor califica în Top 16, care se va derula cu patru grupe. Locurile 1-2 vor ajunge în play-off, care se va disputa în sistem eliminatoriu.

Meciurile din turul preliminar vor avea loc în 23 şi 30 septembrie, iar cele din grupe vor începe în 7 octombrie.