Elias Charalambous a plecat de la FCSB în martie 2026, iar înainte să înceapă noul sezon a semnat în Grecia cu Levadiakos. Cipriotul l-a luat după el și pe Mihai Pintilii, care s-a întors în cele din urmă în țară invocând probleme personale.

Elias Charalambous, ex-FCSB, a făcut anunțul după al optulea meci fără victorie la Levadiakos

Opt meciuri are Charalambous pe banca lui Levadiakos în noul sezon din Superliga Greciei și nicio victorie. Cinci înfrângeri și trei rezultate de egalitate a consemnat până acum echipa dep e ”Levadia Stadium”.

După ultimul duel, 0-0 cu Asteras, Elias Charalambous a explicat că echipa sa a urmărit victoria, însă a recunoscut că rezultatul de egalitate este unul echitabil după un meci echilibrat.

”Știam de dificultățile jocului. Asteras, mai ales acasă, este o echipă care mereu pune în dificultate adversarii. Am venit aici cu scopul de a câștiga meciul.

Având în vedere cum s-a derulat meciul, cred că oricare echipă care ar fi reușit să marcheze ar fi obținut cele trei puncte. Cred că rezultatul este corect. Dacă ne uităm la cum s-a desfășurat meciul, cred că remiza este cel mai corect rezultat.

Echipa arată că vrea să joace fotbal. În funcție de condițiile jocului și de cum joacă adversarul, uneori încercăm să ne adaptăm la jocul adversarului. A fost mai mult un duel, nu neapărat ceva spectaculos. A fost un joc de forță și, repet, o remiză este un rezultat corect”, a spus Elias Charalambous, potrivit novasports.gr.