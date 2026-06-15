Jose Mourinho a fost numit ”principal” la Real Madrid, înlocuindu-l la cârmă pe Alvaro Arbeloa. Antrenorul portughez a semnat un contract până în 2027 cu clubul de pe ”Bernabeu”.

Real Madrid a prezentat primul transfer din era Mourinho! Contract până în 2032

După ce jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat că Real Madrid a ajuns la un acord cu Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella, a venit și anunțul oficial.

Galacticii au dezvăluit că internaționalul spaniol a semnat un contract valabil până în iunie 2032 cu Real Madrid. În Spania, Cucurella a mai fost legitimat la FC Barcelona și este un produs al academiei catalanilor.

”Real Madrid și Chelsea au ajuns la un acord pentru transferul lui Marc Cucurella, care va fi la clubul nostru pentru următoarele șase sezoane, până în iunie 2032”, se arată în comunicatul emis de galactici.

55 de milioane de euro ar fi plătit Real Madrid pentru serviciile lui Marc Cucurella, care a jucat la Chelsea în perioada 2022-2026. A strâns pe ”Stamford Bridge” 163 de apariții, nouă goluri și 13 pase decisive.

Sami Khedira va fi în staff-ul tehnic al lui Mourinho pe ”Bernabeu”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că Sami Khedira, fost internațional german cu peste 150 de apariții la Real Madrid, va face parte din staff-ul lui Jose Mourinho.

Sami Khedira va începe treaba pe ”Bernabeu” odată cu Jose Mourinho, din luna iulie.

”Sami Khedira revine la Real Madrid: negocierile sunt gata, o să fie în staff-ul lui Jose Mourinho. O să i se alăture lui din luna iulie”, a scris Fabrizio Romano, citând Diario AS.

După ce s-a retras în 2021 la Hertha BSC, Sami Khedira a fost analist TV, a fost consilier extern al conducerii lui VfB Stuttgart și a continuat să fie activ în Sami Khedira Foundation, o fundație pentru copiii și tinerii defavorizați.