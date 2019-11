Gestul FANTASTIC al lui Mourinho pentru copilul de mingi devenit celebru in toata lumea dupa ce a 'pasat' la golul lui Tottenham!

Callum Hynes, pustiul devenit celebru in toata lumea dupa ce a fost felicitat de Mourinho pentru 'pasa de gol' pe care a dat-o in meciul cu Olympiakos, are parte de o noua surpriza.

Super managerul portughez l-a laudat pe Callum pentru viteza cu care a oferit mingea pentru a fi repusa in joc, inaintea golului de 2-2. Baiatul a primit o imbratisare din partea lui Mourinho si a fost in centrul atentiei in zilele care au urmat partidei. 'The Special One' i-a multumit public si a vrut sa-l ia in vestiar dupa joc, insa nu l-a mai gasit pe teren. Callum va fi insa recompensat pentru viteza sa de reactie. Mourinho a insistat ca pustiul sa fie chemat la masa dinaintea meciului cu Bournemouth.

"Vine sa ia pranzul cu noi inaintea meciului. Sunt zile fericite pentru copil si sper ca i-am oferit amintiri fantastice pentru tot restul vietii lui, trebuie sa fie foarte frumos ceea ce se intampla", a spus Mourinho.

"E putin suprarealist tot ce se intampla. Nu mi-am facut decat datoria, dar tot nu pot sa cred ce s-a intamplat dupa. Nici macar nu am vazut golul. Am fost ocupat sa caut mingea care iesise din teren, apoi am auzit ca lumea s-a bucurat. M-am intors si Harry Kane sarbatorea golul. Am vazut reluarile dupa, puteti vedea dupa zambetul meu ca totul a fost de necrezut", a spus Callum Hynes.