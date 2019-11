Mourinho trece la treaba! Ce mesaj i-a transmis lui Harry Kane pentru a-l aduce de partea lui

Mourinho stie cum sa se comporte cu vedetele. A aratat asta pe la toate echipele pe care le-a antrenat

Harry Kane este fara doar si poate unul dintre cei mai buni atacanti din lume, dar in ciuda acestui fapt n-a reusit sa castige nici un trofeu.



Insa Mourinho stie cum sa-l motiveze pe atacantul nationalei Angliei. Conform jurnalistilor de la The Times, Mou i-a trimis un mesaj lui Kane imediat dupa ajungerea la Spurs.



"In sfarsit, impreuna o sa castigam si titluri", au fost cuvintele prin care Mourinho l-a cucerit pe Kane.



Mou a debutat cu victorie pe banca lui Tottenham, 3-2 in deplasare cu West Ham.