"Nu trebuia neaparat sa faca asta!" Reactia fabuloasa a copilului de mingi felicitat de Mourinho! Ce spune desprul gestul antrenorului portughez

Copilul de mingi felicitat de Mourinho a oferit primele sale reactii dupa acel moment.

Tottenham s-a impus pe teren propriu acum 2 zile, scor 4-2 in meciul cu Olympiakos din Champions League. Grecii au condus cu 2-0, insa trupa lui Mourinho a revenit si a intors scorul. La scorul de 1-2, un copil de mingi i-a oferit mingea lui Aurier pentru a grabi faza, iar londonezii au egalat. Dupa meci, Mourinho s-a dus si la felicitat pe copilul de mingi, pe nume Callum Hynes.

"E putin ireal. Eu doar imi faceam treaba si inca nu imi vine sa cred ce s-a intamplat. Nici macar nu am vazut golul. Eram preocupat sa aduc mingea care iesise afara, iar apoi am auzit bucuria. M-am intors, iar Harry sarbatorea.

M-am uitat la reluare pe ecran si am vazut exact ce s-a intamplat. Se poate vedea din zambetul meu ca a fost pur si simplu incredibil. Jose nu trebuia neaparat sa faca asta. A fost chiar frumos din partea lui sa vina la mine. Mi-a facut ziua mai frumoasa, viata, serios! Iubesc Spurs si a fost un moment incredibil, pe care nu-l voi uita", a spus Callum Hynes.

Mourinho: "Ca sa faci ce a facut el, trebuie sa fii un copil de mingi foarte bun!"

Mourinho a declarat imediat dupa meci de ce a avut acea reactie si a spus despre Callum ca este un copil de mingi foarte bun.

"Ca sa faci ce a facut el, trebuie sa fii un copil de mingi foarte bun. Eu am fost intre 10 si 15 sau 16 ani un copil de mingi foarte bun, iar acest copil e la fel. Intelege jocul, citeste jocul. Nu este acolo doar sa se uite la tribune, la nocturna sau la fulare. E acolo prezent, traieste meciul si il joaca, joaca foarte bine. La final am vrut sa-l chem in vestiar sa se bucure alaturi de noi, dar disparuse, nu stiu unde", a spus Mourinho dupa meci.