Asa ceva mai rar! Mourinho e un adevarat ZEU: are mai multe trofee decat echipa pe care o pregateste

Jose Mourinho are parte de un debut perfect la Spurs. Victorii atat in campionat cat si in Champions League.

Pana in acest moment, venirea lui Mourinho pe banca lui Tottenham pare una inspirata. Portughezul a reusit sa readuca victorii pe White Hart Lane.



3-2 cu West Ham in Premier League si 4-2 cu Olympiakos in Liga. Interesant este faptul ca Tottenham a adus un antrenor mai galonat decat echipa in sine. Mou are 25 de trofee in timp ce Spurs detine cu unul mai putin. Ultimul trofeu dateaza tocmai din 2008.



Va reusi Mourinho sa faca performanta la Tottenham?