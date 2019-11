Mourinho are obiective marete la Tottenham! Lista de transferuri impresionanta: 6 fotbalisti pe care i-ar putea aduce la noua sa echipa

Este cunoscut faptul ca Mourinho incearca sa socheze pe la fiecare echipa la care trece.

Acelasi lucru se va intampla si la Spurs. Dupa ce a debutat cu victorie scor 3-2 contra lui West Ham, perioada de transferuri se apropie, iar Mourinho si-a pregatit lista de posibile transferuri.



Iata 6 fotbalisti care ar putea ajunge sub comanda lui Jose Mourinho la Tottenham:

Paulo Dybala - A fost aproape de Spurs chiar si in vara, dar lucrurile nu s-au concretizat.

Gareth Bale - Galezul vrea cu orice pret sa plece de la Madrid, iar o revenire acasa nu este exclusa.

Nemanja Matic - Matic a fost favoritul lui Jose la United si Chelsea, n-ar fi o surpriza sa-l urmeze pe acesta si la Spurs.

Bruno Fernandes - Portughezul a petrecut 4 ani in Italia, timp in care n-a stralucit. Apoi a revenit in Portugalia la Sporting si a intrat in vederile lui Mourinho.

Nathan Ake - Ake a fost antrenat de catre Mourinho la Chelsea, iar acum a devenit un obisnuit al nationalei Olandei si unul dintre cei mai buni tineri fundasi din Premier League.

Mike Maignan - Mou i-a monitorizat pe multi dintre fotbalistii lui Lille in aceasta perioada, iar tanarul portar ar putea sa devina succesorul lui Hugo Lloris.

Nici varianta Ricardo Pereira de la Leicester nu este tocmai una de neglijat. Acesta ar putea sa fie inlocuitorul perfect pentru Trippier plecat la Atletico.