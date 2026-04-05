PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, începe play-off-ul de pe locul 3, cu doar 3 puncte în spatele liderului AEK Atena. În ultimele zile, tehnicianul român nu s-a putut concentra exclusiv asupra derby-ului cu Panathinaikos, având în vedere gravele probleme de sănătate ale tatălui său, Mircea Lucescu.

Fanii lui PAOK, susținere pentru Răzvan Lucescu, care e așteptat în România pentru a fi alături de tatăl său

Răzvan Lucescu este așteptat să sosească în România chiar în această seară, un avion privat fiindu-i programat imediat după meciul cu Panathinaikos. Tehnicianul lui PAOK va merge la Spitalul Universitar din București, acolo unde Mircea Lucescu se află în comă indusă după ce problemele sale de sănătate s-au agravat.

În semn de susținere, aproximativ 22.000 de fani ai lui PAOK l-au aplaudat pe Răzvan Lucescu în momentul în care tehnicianul și-a făcut apariția pe teren, la încălzirea jucătorilor săi, scrie gazzetta.gr.

De altfel, publicația din Grecia a ținut să înceapă articolul dedicat derby-ului cu un mesaj pentru fostul selecționer al României.

"Bună seară. În primul rând, îi transmitem cele mai bune gânduri lui Mircea Lucescu. Sperăm că va depăși această provocare și se va întoarce sănătos acasă", au transmis grecii.