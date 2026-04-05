Grecii anunță ce a decis Răzvan Lucescu, după ce starea de sănătate a tatălui său s-a agravat

Familia lui Mircea Lucescu (80 de ani) traversează momente foarte dificile, după ce starea de sănătate a fostului selecționer s-a agravat.

Mircea LucescuPAOK SalonicPanathinaikosGreciaRazvan Lucescu
Mircea Lucescu este internat încă de duminica trecută la Spitalul Universitar, după ce i s-a făcut rău la antrenamentul naționalei. Starea de sănătate a fostului selecționer s-a agravat în ultima noapte, după ce aritmiile au devenit severe și a fost transferat la ATI.

Presa din Grecia: Răzvan Lucescu va sta diseară pe banca lui PAOK, iar ulterior va reveni în România

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a mers astăzi la Spitalul Universitar pentru a-i fi alături lui Mircea Lucescu și a explicat că tehnicianul se află acum în comă indusă.

Presa din Grecia a negat informațiile apărute potrivit cărora Răzvan Lucescu ar urma să sosească încă din această după-amiază la București. Antrenorul lui PAOK este așteptat să conducă echipa la derby-ul cu Panathinaikos, din această seară, iar abia ulterior să revină în țară pentru a fi alături de tatăl său.

"Contrar unor informații apărute în România, Răzvan Lucescu nu a plecat încă în România. Este așteptat să facă asta după meciul de diseară", au scris grecii de la Goal.

Despre subiect a scris și publicația Sportal: "Deși traversează o dramă la nivel personal, iar situația este una gravă, Răzvan Lucescu rămâne concentrat pe deplin asupra obligațiilor sale de la echipa de club. Antrenorul lui PAOK este la curent cu ceea ce se întâmplă, dar a ales să nu se lase distras înaintea meciului cu Panathinaikos. Le-a a cerut jucătorilor să facă la fel, explicându-le cât de important este acest joc în lupta la titlu".

De asemenea, grecii adaugă că Răzvan Lucescu are programat un avion privat, care va decola cu direcția București imediat după meciul de diseară. Tehnicianul lui PAOK este așteptat să petreacă mai multe zile în țara noastră, având în vedere că în Grecia este vacanță weekend-ul viitor, de Paște.

PAOK - Panathinaikos, meci din prima etapă a play-off-ului Greciei, se joacă azi, de la ora 19:00, la Salonic. Echipa lui Răzvan Lucescu ocupă locul 3, cu 57 de puncte, doar 3 sub liderul AEK Atena.

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

Sâmbătă noapte, starea lui Mircea Lucescu s-a agravat, iar fostul selecționer se află acum în comă indusă la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Familia a fost chemată de urgență la spital, iar la Universitar și-a făcut apariția și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal.

”Oricine ar fi fost... Te doare că un om pățește așa ceva. Mai ales când ai avut relații cu el. De prietenie. Îți dai seama, mi-a fost și adversar și prieten în același timp. Nu pot să fiu nici optimist și nici pesimist, că nu sunt doctor. 

(n.r. I-ați spus ceva?) Nu i-am spus nimic. Doar l-am atins și atât.

Nu am vorbit cu Răzvan. Când am aflat de starea asta de la familie și de la toți cei care au fost aici am venit imediat”, a spus Stoichiță.

