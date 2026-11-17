”Am marcat nişte goluri incredibile şi, cu o încredere tot mai mare, am făcut un meci mare în faţa unui public fantastic. A fost distractiv să lucrez cu această echipă şi cred că avem un grup foarte special de jucători.

Însă, e doar începutul, după şase meciuri, nu putem spune că am ajuns unde ne dorim să fim, încă sunt multe lucruri pe care le putem îmbunătăţi”, a declarat Klopp, citat de site-ul UEFA.

Jurgen Klopp: ”A fost un rezultat incredibil”

”A fost un rezultat incredibil într-un meci foarte dificil. Am văzut două echipe în mare formă, care au încercat să pună probleme una alteia, iar Olanda a făcut asta în prima repriză”, a mai spus Klopp, potrivit Agerpres.

Ambele echipe s-au calificat în sferturile de finală, iar tehnicianul german aşteaptă să afle adversara alături de jucătorii săi: ”Băieţii pot pleca acasă cu zâmbete pe faţă, ca un grup de învingători. Vom urmări tragerea la sorţi săptămâna aceasta şi vom vedea ce adversar vom primi, având în vedere că au rămas numai echipe puternice.”

De partea cealaltă, selecţionerul Olandei, spaniolul Xavi, a fost nemulţumit de jocul echipei sale.

”Dacă nu avem spirit, e imposibil să jucăm bine. Acum trei zile, am făcut un joc extraordinar, iar astăzi (luni, n.r.) a fost complet opus.

Vom construi din acest punct, vom învăţa din această situaţie şi ne cerem scuze suporterilor, deoarece acum ne-am arătat cea mai rea versiune a noastră, după cea mai bună, în urmă cu trei zile”, a spus Xavi, făcând referire la meciul anterior, câştigat de Olanda cu 7-0 în faţa Greciei.

Tragerea la sorţi va avea loc vineri, la ora 13:00 (ora României), la Nyon (Elveţia).