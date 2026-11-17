Aprig, cu poftă de joc și, mai presus de toate, apt de joc, având în vedere că a absentat patru luni și jumătate în sezonul 2026, spaniolul Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a debutat cum nu se putea mai eficient în Turneul Campionilor de la Torino.

I-a permis americanului Frances Tiafoe să își apropie doar patru game-uri, într-o confruntare întinsă pe durata a 69 de minute, interval în care Alcaraz a semnat câte două break-uri pe set și nu și-a pierdut serviciul nici măcar o dată.

Carlos Alcaraz, victorie-fulger în prima etapă a Turneului Campionilor

Alcaraz a demonstrat un nivel de încredere înnoit, care face uitată absența durabilă din circuit. Campion la Viena și Paris-Bercy, jucătorul iberic a anunțat, într-un interviu acordat lui Alex Corretja - pentru Movistar Plus -, după meci, că „dacă adversarii săi vor să câștige, trebuie să își ridice nivelul,” într-o declarație menită să îi întărâte pe Frances Tiafoe și, indirect, pe Alexander Zverev.

Etapa doi va stabili numele primului tenismen calificat în semifinale, din această grupă, Carlos Alcaraz și Daniil Medvedev urmând să se întâlnească miercuri, 18 noiembrie, de la ora 15:00.