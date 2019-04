GENIAL! UEFA prezinta orasele care gazduiesc EURO 2020 in stilul Game of Thrones! Cum e prezentat Bucurestiul

UEFA EURO 2020 va fi primul turneu final care va avea meciuri 12 orase din tari diferite.

Cea de-a 16-a editie a Campionatului European va avea loc in 2020 si va fi gazduita de 12 orase din 12 tari europene, urmand sa se desfasoare intre 12 iunie si 12 iulie 2020! Va fi primul EURO la care va fi implementat sistemul VAR.

Bucuresti este unul dintre orasele care va gazdui meciuri la turneul final iar cei de la UEFA au lansat un clip de promovare in stilul Game of Thrones ce prezinta toate orasele pe care se va disputa turneul. In afara capitalei Romaniei, celelalte orase gazda sunt: Amsterdam, Baku, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Munchen, Roma, Londra si Sankt Petersburg.

Finalul UEFA EURO 2020 va avea loc pe stadionul Wembley.