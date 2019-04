El este cel mai "nefolositor" jucator din Premier League! Statistica CRIMINALA care-l desfiinteaza: numele lui e legat de cluburi uriase din Europa

Cei de la FourFourTwo l-au identificat pe fotbalistul care "nu produce" nimic pe teren.

Portalul FourFourTwo a publicat o analiza in care arata de ce croatul Mateo Kovacic este cel mai "nefolositor" jucator din Premier League.

"Kovacic are calitati tehnice de necontestat, un CV care include trei ani petrecuti la Real Madrid si statutul unui om care a ajutat nationala tarii sale sa ajunga in finala Cupei Mondiale. Si totusi, el a devenit cel mai nefolositor jucator din Premier League. Nu e cel mai prost. De fapt, la un capitol este aproape cel mai bun. Numai Stones poate da pase mai curate decat croatul. Si totusi, desi poate face atat de multe cu mingea, reuseste foarte putine. Este definitia fotbalistului care are posesie fara sens, creator al unui joc in care nu se intampla nimic", a notat jurnalistul Richard Jolly in articolul intitulat "De ce Mateo Kovacic este cel mai nefolositor jucator din Premier League".

Kovacic este autorul a doua pase decisive in acest sezon petrecut la Chelsea. Are 27 de luni de cand nu a mai inscris niciun gol pentru echipele de club sau pentru echipa Croatiei.

Mateo Kovacic este imprumutat la Chelsea de cei de la Real Madrid, iar intelegerea expira in aceasta vara. Totusi, sunt putine sanse ca croatul sa se intoarca pe Bernabeu, iar viitorul sau este incert.

