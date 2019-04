Momente de panica pentru Kriszta Incze dupa ce a castigat medalia de argint la Europene! Romancei i s-a facut rau si a avut nevoie de ingrijiri medicale! VIDEO

Kriszta Incze a pierdut dramatic finala categoriei 65 de kilograme.

Kriszta Incze a castigat medalia de argint la categoria 65 de kilograme in cadrul Campionatelor Europene de lupte care se desfasoara in aceste zile la Sala Polivalenta din Bucuresti. In finala, ea a fost invinsa de Elis Manolova din Azerbaidjan cu scorul de 4-6, desi a condus cu 4-0.

Dupa incheierea meciului, sportivei romane i s-a facut rau, medicii acordandu-i ingrijiri medicale langa saltea, iar ulterior la cabinetul medical al Salii Polivalente. Kriszta Incze trecuse in semifinale de rusoaica Maria Kuznetova (4-3) si in sferturile de finala de Asli Demir din Turcia (scor 11-1).

Pana in acest moment, Romania a castigat doua medalii la Campionatele Europene de la Bucuresti: bronz - Andreea Beatrice Ana (lupte feminin - cat. 55 kg.), argint - Kriszta Incze (lupte feminin - cat.65 kg). De asemenea, sportivul roman Florin Tita si-a asigurat o medalie dupa ce s-a calificat in finala categoriei 55 de kilograme (greco-romane). El il va intalni, sambata, in ultimul act pe Vitali Kabaloev din Rusia.

Romania participa cu 30 de sportivi, cate 10 la fiecare stil, la Campionatele Europene de lupte, gazduite de Sala Polivalenta din Bucuresti in perioada 8-14 aprilie. La Europenele din 2018, de la Kaspiisk (Rusia), Romania a castigat cinci medalii, una de aur, una de argint si trei de bronz.