Se mai tine Euro la Bucuresti?! UEFA pregateste PLANUL B pentru turneul final

Primul dintre cele 3 stadioane promise de Romania pentru Euro 2020 e gata. Insa va mai organiza sau nu Bucurestiul meciuri de la turneul final?

Din cauza efectelor pandemiei, formula de organizare ar putea fi schimbata de UEFA.

Saptamana viitoare, federatia europeana va prezenta 'planul B' pentru organizarea Europeanului. In acest moment, toate cele 12 orase organizatoare au confirmat ca vor sa ramana in schema si ca sunt gata sa primeasca spectatori. Primele discutii de la UEFA vor fi legate de ipoteza in care stadioanele nu vor putea fi umplute din cauza restrictiilor impuse de pandemie. O hotarare finala in privinta felului in care se va desfasura Euro va fi luata abia in primavara anului viitor, cu 3 luni inainte de turneu.



In ultimele luni au existat informatii legate de posibilitatea ca Euro sa se dispute intr-o singura tara tocmai pentru a putea asigura controlul strict al circulatiei si a scadea riscurile de raspandire a Covid, boala care a provocat aproape 1,5 milioane de morti la nivel global.