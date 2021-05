Genial! Si-a anuntat prelungirea contractului cu un joc pe calculator! Clipul care a devenit viral

Wisla Plock a anuntat prelungirea contractului lui Piotr Tomasik intr-un mod inedit.

Echipa clasa pe locul 13 in prima liga din Polonia, Wisla Plock a anuntat intr-un mod deosebit prelungirea contractului fundasului stanga aflat la echipa din 2019.

Polonezii au ales sa trateze videoclipul de prezentare in stilul jocului video Grand Theft Auto: San Andreas, fiind si unul dintre cele mai celebre jocuri din estul Europei.

Piotr Tomasik si-a prelungit intelegerea pana in iunie 2022 si are doar 14 partide in aceasta stagiune pentru echipa din Polonia.