Sumudica, aproape sa semneze cu o echipa din Polonia: "E principalul favorit sa devina noul antrenor!" Ce club il vrea pe antrenorul roman

Sumudica a ramas fara angajament dupa ce s-a despartit recent de Rizespor.

Antrenorul roman a anuntat marti ca este in negocieri cu o echipa din Polonia, insa nu a vrut sa dezvaluie numele acesteia. Wportowe Fakty, publicatia polona de profil, a dezvaluit ca Sumudica se afla pe in capul listei celor de la Jagiellonia, ramasa fara antrenor azi, dupa despartirea de tehnicianul Bogdan Zajac:



"Sumudica e principalul favorit sa devina noul antrenor al echipei". Jagiellonia se afla pe locul 12 din 16 in campionatul Poloniei, echipa nu a mai castigat de la sfarsitul lui ianuarie, inregistrand 4 infrangeri si doua remize in precedentele 6 etape! Asadar, daca va accepta oferta, antrenorul roman se va lupta pentru evitarea retrogradarii. In lotul polonezilor se afla si fostul fundas al Viitorului, Bogdan Tiru.

De-a lungul carierei, Sumudica a mai pregatit in afara tarii pe Kavala, Al-Shaab, Kayserispor, Shabab, Gaziantep si Rizespor, iar de ultimii s-a despartit dupa doar 7 etape, fara a castiga vreo partida.