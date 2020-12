Laslo, 'omul meciului' in REVENIREA SPECTACULOASA a Romaniei cu Polonia! Ce a spus la finalul partidei

Nationala de handbal feminin a Romaniei a obtinut prima victorie la Campionatul European dupa un meci spectaculos cu Polonia, 28-24.

'Tricolorele' au inceput slab meciul cu Polonia, iar la pauza au intrat cu un dezavantaj de 4 goluri, insa si-au revenit in a doua repriza si au reusit sa obtina victoria care le asigura prezenta in grupele principale de la Campionatul European.

Cu 6 goluri reusite, Cristina Laslo a fost declarata 'omul meciului'. La finalul partidei, handbalista a vorbit despre reusita nationalei.

"Am inceput foarte, foarte slab. Ne-am gasit cu greu ritmul. In final, e foarte important ca am castigat. Am luat punctele si suntem fericite. Vedem ce mai urmeaza.

Ne-am imbunatatit nivelul pe parcurs. Nu a fost usor, meciul era crucial pentru ca ambele echipe nu aveam niciun punct inainte de partida. Am stat mai bine decat ele din punct de vedere mental", a spus Laslo la finalul meciului.