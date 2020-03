Gaziantep ii cere lui Sumudica sa se intoarca in Turcia! "Nu inteleg de ce sunt atat de frustrati! Mi-au spus sa revin pe 27 acolo"

Marius Sumudica a revenit in tara cu toti romanii din staff-ul tehnic.

Sumudica a revenit in tara cu un avion privat, impreuna cu tot staff-ul alcatuit de romani. In presa din Turcia, antrenorul roman a fost acuzat ca a parasit tara fara sa anunte conducerea clubului Gaziantep de aceasta decizie.

Antrenorul roman spune ca a vorbit cu baskanul echipei inainte sa plece, dar acum presedintii echipei ii cer sa se intoarca pe 27 in Turcia:

"Sunt putin mirat de atitudinea celor doi presedinti. Mi-au comunicat pe WhatsApp ca pe 27 sa vin acolo impreuna cu echipa. Eu am avut o discutie cu baskanul clubului, i-am explicat ca voi pleca acasa, dupa care ieri am vorbit si am stabilit programul dupa niste date dupa ureche. Federatia nu a luat inca nicio decizie. Nu inteleg atitudinea lor, de ce ii deranjeaza ca am plecat acasa din moment ce ma anuntat. Cel mai important e sa stam in casa, eu am venit sa stau in casa cu familia mea. Nu se face niciun fel de antrenament. Noi ne-am facut treaba din punct de vedere profesional. Aripa hotelului in care stateam s-a inchis. Am fost atat de destept incat stiam unde se va ajunge. Am facut un filmulet prin care sa vada toata lumea ca hotelul e inchis si ni s-a spus sa il parasim.

Tot ceea ce se intampla se precipita. Primisem mail de la Turkish, care acum nu mai zboara decat cu 4 capitale. La Bucuresti nu va mai zbura din 26 martie. Cand am vrut sa ma intorc din 4 curse mai ramasese doar una. Nu inteleg de ce sunt atat de frustrati ca eu am reusit sa iau un avion privat si am plecat, gandindu-ma sa nu fiu infectat, sa nu stau cu multa lume. Le-am spus ca daca in data de 17 va incepe campionatul, pe 1 ma voi intoarce. Vom vedea cand se va relua, eu sunt sub contract cu ei. Mai am un an de zile, eu aveam pana in vara, dar ei datorita rezultatelor mi-au propus sa mai raman un an. Am semnat cu ochii inchisi pentru ca e echipa e facuta de la 0 de la mine. Echipa asta a jucat cu 2000 de suporteri in stadion si a ajuns sa joace cu 20.000", a spus Sumudica la PRO X.