"Ce-ai facut, Sumudica?" Turcii au ramas cu buza umflata dupa ce antrenorul roman a revenit in Romania si a ignorat recomandarea sefilor de la Gaziantep

Marius Sumudica a revenit in tara cu un avion privat, cu intreg staff-ul romanilor de la Gaziantep.

Turcii de la haber7.com critica decizia antrenorului de la Gaziantep de a se intoarce in Romania. Atat jucatorii, cat si intregul staff au primit instiintarea de a nu parasi Turcia:

Marius Sumudica s-a intors cu toti romanii din staff, cu un avion privat, pentru care a platit 50.000 de euro.

"Ce-ai facut, Sumudica?", s-au intrebat jurnalistii turci dupa ce au vazut pozele cu romanul din avion.

"Echipa noastra de fotbal profesionist a decis sa anunte jucatorii nostri si comitetul tehnic sa nu paraseasca orasul si tara noastra in aceasta perioada izolata de o saptamana si decizia a fost comunicata consiliului de administratie", au declarat cei de la Gaziantep, potrivit haber7.com.

"Am avut deja probleme de sanatate din decembrie. Nu am vrut sa fiu in contact cu nimeni. Am mers in Romania cu un avion privat. Am muncit din greu pentru a ajunge pe locul 9", a spus Sumudica, potrivit Haber.