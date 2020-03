Sumudica a oferit detalii de ULTIMA ORA despre situatia din Turcia! "Asta e jobul, nu avem ce sa facem..." Ce decizie a luat Federatia Turca

Turcia este unul dintre putinele campionate unde inca se mai joaca fotbal.

Majoritatea competitiilor europene au impus o pauza fortata din cauza pandemiei de coronavirus, insa meciurile din Super Lig continua sa se joace (fara spectatori), chiar daca in Turcia au fost raportate cazuri de Covid-19, inclusiv un deces.

Marius Sumudica a oferit detalii despre cum se desfasoara viata in Gaziantep in vremuri de criza, dar si despre decizia luata de Federatia Turca de Fotbal in urma sedintei de urgenta de ieri convocata de UEFA.

"Aseara a fost o sedinta dupa reuniunea celor de la UEFA si au hotarat ca vom continua. Se va juca in continuare fara spectatori. Ne supunem, asta e jobul, asta ne e sacrificiul... jucam, nu avem ce sa facem.

Am vazut ca au crescut destul de mult si in Turcia. Prima zi au declarat 5, apoi 48 si acum vad ca sunt peste 90.

Practic un singur cetatean decedat de peste 80 de ani. Ei nu spun unde sunt localizate cazurile, probabil sa nu cauzeze panica.

In Gaziantep nu am vazut decat vreo 2-3 insi cu masca, deci deocamdata nu e panica. Au inchis cafenelele, restaurantele si tot ce inseamna locuri publice. Din punctul asta au luat destul de repede decizii, plus ca cetatenii turci care erau in strainatate, imediat cum i-au adus pe aeroport au fost bagati in carantina.

Au masuri destul de drastice si conform cu normalitatea, pentru ca asa ar trebui sa se intample si la noi in tara. Din pacate la noi e un haos total din ce citesc si vad", a spus Sumudica, la PRO X.