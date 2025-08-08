Ardelenii caută întăriri în această perioadă, până la închiderea ferestrei de transferuri. Dan Petrescu s-a arătat deja nemulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție și vrea mai multe soluții.



CFR Cluj, gata să renunțe la Drilon Islami



Până atunci, CFR-ul este gata să-l pună pe liber pe Drilon Islami (25 de ani), mijlocașul care a semnat în Gruia în urmă cu două luni. Acesta nu a debutat până acum pentru echipa lui Dan Petrescu, dar a fost rezervă în ultimul meci de campionat, pierdut cu 2-3 în fața celor de la Universitatea Craiova.



Kosovarul nu a prins nici măcar un minut la CFR Cluj, nici măcar în meciurile amicale, iar șansele ca acesta să mai prindă lotul în viitorul apropiat sunt foarte mici, informează cei de la Fanatik.ro.



În această vară, CFR Cluj l-a transferat pe Islami gratis de la FC Prishtina. Site-urile de specialitate îl evaluează pe mijlocașul din Kosovo la 600.000 de euro.



CFR Cluj - Braga 1-2. Ardelenii pierd la limită pe teren propriu



Chiar dacă CFR Cluj a fost echipa care a avut cele mai periculoase ocazii în debutul partidei, Braga a reușit să înscrie după o acțiune superbă încheiată cu un șut cu stângul al lui Gorby.



Bucuria portughezilor nu a durat foarte mult. Sinyan a restabilit egalitatea, după ce a profitat de un șut deviat al lui Louis Munteanu. În partea secundă, Braga a început bine și a revenit în avantaj prin același Gorby, care a stabilit și scorul final al partidei, 2-1 pentru Braga.

