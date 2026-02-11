Napoli, campioana en-titre din Serie A, a fost eliminată în sferturile de finală din Coppa Italia după 1-1 și 6-7 la loviturile de departajare, pe teren propriu, de Como, revelația actualului sezon.

Echipa antrenată de Cesc Fabregas a deschis scorul pe ”Stadio Diego Armando Maradona” dintr-un penalty transformat de Martin Baturina, în minutul 39, gazdele reuşind să egaleze prin Antonio Vergara, în debutul reprizei secunde (46).

Napoli a forţat apoi victoria şi a avut mai multe ocazii de marca, cea mai clară în minutul 67, când Nico Paz a salvat de pe linia porţii mingea trimisă cu capul spre poartă de Amir Rrahmani, dar Como s-a impus cu 7-6 la loviturile de departajare după ce Stanislav Lobotka a ratat penalty-ul decisiv.

Como se alătură astfel în semifinalele Coppa Italia echipelor Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, şi Atalanta.

Ultimul meci din sferturile de finală ale competiţiei, Bologna - Lazio, se va disputa miercuri de la ora 22:00, LIVE EXCLUSIV pe VOYO.

