Pe 18 iunie 1990, România juca ultimul meci din Grupa B la Mondialul din Italia. Titanul Diego Armando Maradona în față. Presiune colosală pe „San Paolo”, stadionul lui Napoli și templul argentinianului. România avea nevoie doar de remiză. A obținut-o. Și a deschis drumul către cea mai valoroasă generație din fotbalul nostru.



România nu avea teamă. Nici de Maradona!



Silviu Lung, portarul și căpitanul din acea seară, a rememorat momentul într-un dialog cu Sport.ro.



„Nu am cum să nu îmi aduc aminte meciul cu Argentina. Și mă bucur că l-ați adus în discuție. De regulă, la portari se reamintesc meciurile mai puțin reușite.



A fost o bucurie imensă pe care am trăit-o la vestiare, ne-am bucurat enorm de mult, era chiar după ’90 și s-a creat o emulație fantastică în rândul echipei naționale și chiar a poporului nostru.



Aveau jucători uriași. Îl aveau pe Maradona, dar noi nu aveam nicio problemă pentru că noi nu aveam complex de inferioritate față de nimeni. Aveam o echipă excelentă.



Începusem să facem turnee prima dată cu nea Mircea Lucescu în afară și atunci ne-am dat seama de adevărata noastră valoare jucând cu echipe puternice, cu naționale puternice. Steaua câștigase Cupa Campionilor Europeni, ajunsese în finale, Craiova în semifinale, Dinamo...



Nu aveam frică de nimeni, fotbalul românesc era atunci top. A fost o perioadă glorioasă”, ne-a povestit Silviu Lung.



Meciul a fost tensionat, fizic, și s-a decis într-un interval de doar șase minute. Monzon a deschis scorul pentru Argentina în minutul 63. Balint a egalat în minutul 69, cu capul, din pasa lui Sabău. România a rezistat eroic finalului.



„În fața mea era Mișa Klein, în dreapta Dan Petrescu, dar se accidentase. Era Andone fundaș central cu Belodedici. Aveam... Iosif Rotariu juca foarte bine, Ionuț Lupescu, era și Lupu, care a fost un jucător excelent. Era Marius (n.r. – Lăcătuș), toți erau valoroși. Foarte, foarte valoroși! Nu vreau să omit pe vreunul dintre ei că toți mi-au fost dragi. Colegi foarte buni de echipă”, a continuat fostul mare portar.



Egalul de la Napoli a trimis România în optimi pentru prima dată după 20 de ani, unde aveam să fim eliminați de Irlanda. Argentina, deși terminase doar pe locul 3 în grupă, a ajuns în finală, unde a pierdut în fața Germaniei de Vest.



Silviu Lung a strâns 77 de selecții la națională, a apărat în două turnee finale și a jucat pentru Craiova, Steaua, Logroñés și încă o dată pentru Universitatea înainte de retragere.

