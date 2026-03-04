Ce face acum Batistuta, fostul mare internațional argentinian cu două Copa America și un titlu în Serie A

Foto: Imago

O viaţă departe de terenurile de fotbal şi de lumina reflectoarelor. Fostul golgheter vedetă al echipei naţionale de fotbal a Argentinei, Gabriel Batistuta, este acum un antreprenor de succes... în lumea agricolă. După ce s-a retras din sport în 2005, fostul atacant s-a întors să se stabilească în oraşul său natal, Reconquista, din provincia Santa Fe. Acolo, a dezvoltat treptat numeroase proiecte agricole, între gestionarea exploataţiilor agricole şi a întreprinderilor conexe, notează RMC Sport.

După cum relatează Caras, argentinianul în vârstă de 57 de ani administrează aproximativ 20.000 de hectare de terenuri agricole în regiune, dedicate în principal producţiei de soia, porumb şi floarea-soarelui. De asemenea, s-a apucat de creşterea animalelor, concentrându-se pe producţia de bovine şi dezvoltarea păşunilor. Abordarea sa: combinarea tradiţiei cu modernul, cu investiţii în maşini de ultimă generaţie.

Dar el nu se mulţumeşte doar să conducă: deşi dispune de echipe specializate în fiecare domeniu, fostul fotbalist tinde să se implice direct în fiecare decizie. Reconversia sa în agricultură nu este doar o alegere economică, ci mai degrabă o alegere de viaţă motivată de liniştea din Reconquista şi de posibilitatea de a lucra în contact direct cu pământul.

Un management proactiv vizibil şi prin implicarea sa în sector, deoarece participă la evenimente agricole unde apără public rolul producătorilor rurali şi insistă asupra necesităţii de a le recunoaşte eforturile. Toate aceste elemente îl fac o figură proeminentă în sectorul agricol.

Cetăţean de onoare al Florenţei şi al doilea în topul marcatorilor Albiceleste

Format în Argentina, Gabriel Batistuta a jucat timp de nouă sezoane la Fiorentina. Al doilea cel mai bun marcator din istoria clubului italian (207 goluri, la doar un gol distanţă de suedezul Kurt Hamrin), căruia i-a oferit în special o Cupă a Italiei în 1995-1996, a fost numit cetăţean de onoare al oraşului Florenţa. În ciuda statisticilor incredibile din anii '90 şi a ofertelor din toată Europa, el a refuzat întotdeauna, la apogeul carierei sale, să se alăture unui club mai prestigios. Totuşi, în 2000, a semnat cu AS Roma... şi a câştigat campionatul încă din primul sezon.

Sub culorile Albiceleste, cel care era supranumit „Batigol” a câştigat două Copa America consecutive în 1991 şi 1993, precum şi prima ediţie a Cupei Confederaţiilor FIFA în 1992. Cu 56 de goluri marcate de-a lungul carierei sale, a fost la un moment dat cel mai bun marcator din istoria echipei Argentinei, înainte de a fi depăşit de Lionel Messi.

news.ro