Potrivit unei decizii consultate de AFP, curtea de apel a confirmat punerea sub acuzare a lui Matias Morla, fostul avocat al fotbalistului, şi a doi dintre colaboratorii săi, acuzaţi că au gestionat în mod abuziv marca „Diego Maradona” şi variantele sale, care ar fi trebuit să revină copiilor fostului număr 10 după moartea sa.



Rita şi Claudia Maradona, două dintre surorile argentinianului, precum şi un notar, sunt urmărite penal pentru complicitate. Hotărârea judecătorească arată că faptele imputate inculpaţilor au prejudiciat drepturile moştenitorilor. Decizia, pronunţată iniţial în septembrie de un tribunal din Buenos Aires, a fost confirmată.



Această procedură privind marca comercială se desfăşoară în paralel cu cea care vizează stabilirea responsabilităţilor medicale în moartea lui Maradona.



Un prim proces a fost anulat în luna mai, după revocarea unei judecătoare suspectate că ar fi participat la realizarea unui documentar neautorizat.



Un nou tribunal a stabilit reluarea şedinţelor de judecată pentru data de 17 martie 2026.

